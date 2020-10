Rays vence a Astros en el juego siete y avanzan a la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay avanzaron a la Serie Mundial de las Grandes Ligas al imponerse 4-2 a los Astros de Houston el sábado por la noche.

Los Rays retomaron el camino en el Juego 7 de la Liga Americana y terminaron la serie 4-3.

Un jonrón en la primera entrada de la estrella Randy Arozarena y un comienzo estelar de Charlie Morton le dieron a Tampa Bay una ventaja inicial.

Morton duró 5 2/3 entradas y rara vez tuvo problemas. Cash lo eliminó en solo 66 lanzamientos, una decisión controvertida que valió la pena. Las únicas carreras de Houston llegaron con un sencillo de dos carreras de Carlos Correa en la octava.

Los Rays lideraron la serie 3-0 antes de perder tres seguidos. Los Astros pelearon duro luego del escándalo de robo de señales antes de la campaña de 2020 y se sentían empoderados como los villano de la MLB, ansiosos por poner un cambio impactante en la ALCS en las caras de sus críticos. Pero lanzadores de Tampa Bay les negaron el gusto.

Tampa Bay estará en la Serie Mundial por segunda vez en su historia, solo falta definir a su rival este domingo, el cual saldrá entre Dodgers o Bravos.

The most aesthetically pleasing team you ever did see pic.twitter.com/9YHUd9ORZQ

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 18, 2020