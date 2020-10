Arranca el voto anticipado en Florida para las elecciones presidenciales

Desde este lunes arranca el denominado “voto temprano” para que, aquellos electores que lo prefieran, puedan ejercer su derecho al voto antes del día de las elecciones presidenciales, que serán el 3 de noviembre.

La crisis de la pandemia del coronavirus ha hecho que 2,4 millones de electores lo hicieran por correo, una cifra récord según la administración pública.

President @realDonaldTrump : Early voting in #Florida starts on MONDAY, and we are going to have a Red Wave!

¿Cómo se puede votar? En Florida, se puede votar de tres maneras diferentes: el voto temprano, que arranca este lunes, por correo o presencial el día de la elección.

En cualquier caso, aquella persona que quiera ejercer su derecho al voto deberá haberse registrado antes del 6 de octubre a las 7pm, que es cuando vencía el plazo para registrarse en Florida. La fecha límite para solicitar el voto por correo es el 24 de octubre.

Para todos aquellos que quieran verificar su información electoral, hay un portal informativo para ese fin. Con le nombre y la fecha de nacimiento, el residente con derecho a voto puede verificar el centro electoral que le pertoca, la boleta y el estatus de su solicitud para votar por correo.

South Florida voters have already sent in hundreds of thousands of vote-by-mail ballots, but starting Monday, those who wish to cast their ballot in person will have a chance to do so, as early voting begins across the state. https://t.co/jWr0yKbzdi

— WSVN 7 News (@wsvn) October 19, 2020