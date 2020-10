Así es la historia de ‘Pájaro Soñador’, la nueva telenovela turca de UniMás

La primera comedia romántica turca llega a las noches de UniMás

Can Yaman y Demet Özdemir llegan para apoderarse de las noches de UniMás con “Pájaro Soñador“. La nueva telenovela turca sería la primera comedia romántica que se transmita en el canal. Anteriormente habíamos visto dramas como “Fatmagul” y “Amor Eterno” por Univision.

HISTORIA

La soñadora Sanem, es una chica natural y alegre que ayuda en la tienda de comestibles de su padre. Sueña con convertirse en escritora y quiere vivir en Galápagos. Sólo cuando el desafortunado Zebercet quiere pedirle la mano en matrimonio, encuentra la motivación que necesitaba para buscar trabajo y escapar de casarse con él. Su familia la empuja a tomar esta decisión, diciéndole que, si no puede encontrar un trabajo decente, le darán su permiso al futuro novio “Zebercet” para tratar de conquistarla. Sanem encontrará trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes de Turquía donde Leyla, su hermana mayor es asistente ejecutiva y se lanzará a un mundo tumultuoso de amor y aventuras.

Aziz, el dueño de la agencia tiene dos hijos, Emre que es el menor y Can, su hijo mayor. Emre quiere hacerse cargo del negocio, pero su padre considera que Can está mejor preparado para el trabajo y lo nombra gerente de la agencia. Can guapo, de espíritu libre, aventurero, creativo, con mucho carisma y confianza en sí mismo, tiene lo que busca su padre para la empresa. Pero a Can le encanta el trabajo que hace actualmente, tomando fotos en lugares remotos del mundo. No le gusta vivir en Estambul, pero finalmente acepta dirigir la empresa cuando se entera de que su padre tiene problemas de salud. Sabe que le resultará difícil establecerse en la ciudad, pero quiere complacer a su padre. A Emre no le gusta la idea de que su hermano sea el gerente. Cree que se merece ese puesto más que él y planea hacer fracasar a su hermano.

Trabajando en la empresa de su padre, Can sucumbirá ante el encanto de Sanem. Sanem no podrá evitar enamorarse de él y cuando sus mundos choquen, ella le presentará a Can un sentimiento que nunca ha experimentado: el amor.

“Pájaro Soñador” inicia el martes 27 de octubre a las 7pm/6c por UniMás.