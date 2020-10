Kamala Harrris hace campaña en Orlando y su esposo en Aventura y Plantation

La senadora y aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, intentó dinamizar la base demócrata en un evento de campaña con la comunidad puertorriqueña, mientras que su esposo estuvo en el sur de la Florida haciendo lo propio participando en actos en Aventura y Plantation.

Esos eventos forman parte de una caravana que organizó el partido demócrata para incentivar el voto temprano en ese estado.

“La votación anticipada aquí en Florida, en Orlando, hará que se ponga a nuestro país en el camino correcto”, dijo la candidata demócrata. En esa línea, dijo que hay “mucho en juego” en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en un contexto como el del coronavirus.

“Uno de cada 8 floridanos describió que en su hogar estaban pasando hambre en septiembre”, señaló. Se espera que Florida sea un estado clave, por lo que los candidatos de ambos partidos han hecho varias paradas durante este ciclo electoral, especialmente en los últimos días.

Sen. Kamala Harris lands in Orlando on the first day of early voting in Florida. pic.twitter.com/e0UgtANQ0a

