Tiroteo en la casa de una bella y exuberante influencer latina de Miami: el video se viralizó rápidamente

La modelo Ansly Pacheco acostumbra a hacerse fotos en su casa para publicarlas en sus redes sociales. Lo que no sabía es que unos ladrones la tenían vigilada para asaltar su propiedad a punta de pistola.

Eso fue lo que ocurrió hace unos días, cuando unos hombres armados irrumpieron en la casa provocando un terrible tiroteo.

Te puede interesar: Miami implanta de nuevo el toque de queda

“My reaction was to get the gun and to defend. They could have killed me. They could have killed my son. They were shooting right over his head. They didn’t care.” Ansley Pacheco said she was shot at at least 6 times during a home invasion 10/4. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/SGNStPLK0S

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 20, 2020