Texas: Se entregó a las autoridades el hombre acusado de matar a su exnovia con un balazo en la cabeza

TEXAS – Un hombre acusado de haber baleado de muerte a su exnovia mientras que se encontraba con su nuevo novio en el interior de una camioneta en el noroeste del Condado Harris este domingo, se entregó voluntariamente a las autoridades, según informó el sheriff Ed González.

En su cuenta de Twitter el sheriff informó que el sospechoso Mann Austin Hayes, de 21 años, fue arrestado sin incidente en las oficinas de su abogado este miércoles por la tarde.

Breaking News: Hayes has been taken into custody without incident. The initial charge is being upgraded to Murder. #HouNews #lesm https://t.co/hNIWC0z8Gi

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 21, 2020