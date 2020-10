Un hombre recibe amenazas en su email por no votar a favor de Donald Trump

Un hombre del sur de la Florida ha denunciado que recibió un correo electrónico amenazándole con consecuencias si no votaba por Donald Trump en las próximas elecciones.

Mark, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que recibió el correo electrónico el martes. “A las 3:14pm recibí un correo electrónico que incluía mi nombre y apellido y una dirección anterior, decía que poseían toda la información”, relató.

Here’s a section of an email received by a @wsvn 7News viewer- complete with his old address. Story tonight after the game. pic.twitter.com/C1nfWW6cKH

— Nicole Linsalata (@nlinsalataon7) October 21, 2020