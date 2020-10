VIDEO: Cody Bellinger improvisa un nuevo festejo tras lesionarse el hombro celebrando un Home Run

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Cody Bellinger, ha despertado su poder de bateo en el mejor momento y la noche de este martes conectó el Home Run que le dio la primera carrera del partido al equipo angelino.

Tras volarse la barda, los reflectores cayeron sobre Bellinger para observar cómo sería su festejo, pues dos días atrás se dislocó el hombro precisamente después de celebrar el home run con el que los Dodgers vencieron a los Bravos de Atlanta.

Before we go, here's the amazing Spanish call of Cody Bellinger's home run.

