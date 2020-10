VIDEO: Cody Bellinger de los Dodgers se dislocó el hombro al celebrar su Home Run

La noche del domingo, los Dodgers de Los Ángeles lograron la hazaña y en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional consiguieron su pase a la Serie Mundial tras derrotar 4-3 a los Bravos de Atlanta.

El héroe de la noche fue Cody Bellinger, quien en la séptima entrada conectó un home run solitario y anotó la carrera con la que el equipo angelino logró la victoria. Tras la anotación, Bellinger corrió a celebrar con su compañero Kike Hernández y ambos chocaron sus codos fuertemente, lo que ocasionó que el héroe se dislocara el hombro.

Bellinger se fue a los vestidores a que le acomodaran el hombro y regresó para cumplir su rol en la primera base cuando los Bravos de Atlanta tomaron el bat. Así lo reveló él mismo en una entrevista al terminar el partido.

The Game 7 hero for the @Dodgers! @Cody_Bellinger talks about his game-winning HR and what happened to that shoulder. #MLBTonight pic.twitter.com/xQ7501E81P

— MLB Network (@MLBNetwork) October 19, 2020