Histórica voltereta: los Dodgers vencieron a los Bravos en el séptimo partido y jugarán otra vez la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Angeles completaron una espectacular voltereta y luego de ir cayendo1-3 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, le dieron la vuelta a la situación para imponerse 4-3 en el juego 7 y acceder por vigésimo primera ocasión a la Serie Mundial.

El mexicano Julio Urías se convirtió en el héroe de los Dodgers lanzando las últimas tres entradas y retirándolas en orden. El zurdo que ganó así su segundo partido en la Serie de Campeonato, uno como abridor y hoy como relevista y cerrador.

