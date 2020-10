Violento martes en Houston: Tres hombres son baleados de muerte en un club de Midtown

Texas – Tres hombres fueron baleados de muerte por un sospechoso que ingresó armado a un club en el área de Midtown en Houston este martes por la noche.

La Policía de Houston informó en su cuenta de Twitter que tres personas murieron en la escena y que otra persona fue trasladada al hospital en condición crítica.

El incidente ocurrió en el club DD Sky Club ubicado cerca del centro de la ciudad a eso de las 10pm. El lugar se encuentra ubicado en la cuadra 2100 de la calle Chenevert entre Gray y Webster.

La Policía no ha informado si alguien se encuentra detenido.

South Central officers are at a shooting 2100 Chenevert. 3 males deceased at the scene 4th transported to the hospital in critical condition. 202 pic.twitter.com/GFeQZWauNV

— Houston Police (@houstonpolice) October 21, 2020