Barack Obama reaparecerá para apoyar a Joe Biden con un acto en Miami

El expresidente BaracK Obama se unirá a la campaña del candidato demócrata Joe Biden y su fórmula vicepresidencial, la senadora Kamala Harris. Lo hará con un evento del que, por ahora, no se conocen muchos detalles.

La campaña demócrata anunció el miércoles por la tarde que el antecesor de Trump viajará a Miami y participará en una parada para tratar de cautivar el voto de los indecisos, especialmente de los latinos que pueden acabar siendo decisivos en esta elección.

NEW: Barack Obama will return to the campaign trail for Joe Biden on Saturday in Miami.

— Peter Alexander (@PeterAlexander) October 22, 2020