Denuncian agresiones físicas al personal de un vuelo que partió de Miami

Un incidente violento a bordo de un avión de Delta que cubría el vuelo de Miami a Atlanta terminó con dos pasajeros escoltados. Un video filmado por un testigo muestra lo que parece es una pelea entre varios pasajeros y una asistente de vuelo en la cara.

“En este punto faltaban aún dos horas”, recordaba la pasajera Lauryn England, quien grabó el video.

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb

— Suzanne Kianpour (@KianpourWorld) October 20, 2020