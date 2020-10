Un policía uniformado de Miami luce una mascarilla de Trump

El agente recibirá una disciplina, aunque aún no se sabe cuál será

La imagen de un oficial de policía de la ciudad de Miami luciendo un mascarilla de Donald Trump ha generado una gran controversia en la administración local. La foto del agente, vestido con el uniforme del departamento, fue compartida por cientos de personas a través de las redes sociales.

Steve Simeonidis, presidente del Partido Demócrata de Miami-Dade, explicó que el oficial estaba dentro de un centro de votación anticipada, en el primer piso del Centro Stepehn P. Clark en el centro de Miami.

Here is @CityofMiami Police Officer Daniel Ubeda, in full uniform with badge and gun wearing his Trump mask inside of the polling location in government center. This is city funded voter intimidation. Ubeda should be suspended immediately. pic.twitter.com/TbJxu6mcem — Steve Simeonidis (@stevesimeonidis) October 20, 2020

El hombre está identificado como Daniel Ubeda. “Estaba tan conmocionado y desconcertado por la naturaleza atroz de su intento de intimidación a los votantes. Estaba consternado y conmocionado de que un oficial uniformado con su placa y su arma pudiera intimidar visualmente a los votantes de la manera en que lo hizo. Esto es absolutamente inaceptable”, señaló.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Miami emitió un comunicado en respuesta a la foto. “Estamos al tanto de la fotografía que circula de un oficial de policía de Miami con una máscara política en uniforme. Este comportamiento es inaceptable, es una violación de la política del departamento y se está abordando de inmediato”.

“Solo quería asegurarme de haberlo capturado porque sabía lo atroz que es una violación. No tengo ninguna duda de que él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando usó esa mascarilla en ese centro electoral”, agregó.

Según el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, Úbeda estaba votando en el lugar cuando fue fotografiado con la máscara.

“Se le permite votar con su uniforme puesto, por lo que el hecho de que use uniforme mientras vota no es, per se, una violación de la ley estatal. El problema era llevar letreros políticos, una mascarilla política que no estaba autorizado a usar. Se supone que los agentes de policía son imparciales, por lo que independientemente de quién sea la persona, sea cual sea el símbolo que hubiera mostrado, habría sido problemático y es algo que no podemos tolerar ni aceptar”, dijo.

Suárez dijo que el agente será disciplinado pero no se ha dado a conocer cuál va a ser. El alcalde dijo que la ciudad ni el departamento de policía apoyan ni respaldan a ningún candidato para un partido político o un cargo electo.