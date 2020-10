Muere un policía hispano de Texas que se contagió de COVID-19 mientras estaba en servicio

TEXAS – El Departamento de Policía de Everman se encuentra de luto luego de que este jueves las autoridades de la salud confirmaron la muerte de uno de sus miembros.

El oficial hispano Alex Arango fue hospitalizado por COVID-19 y este jueves perdió su batalla contra el virus.

Arango murió después de contraer coronavirus mientras estaba de servicio, anunció Everman Emergency Services. Everman es una ciudad que se encuentra ubicada al sur de Fort Worth.

“El oficial Arango sirvió a la comunidad de Everman y el Condado de Tarrant durante casi 27 años con orgullo y honor”, mencionó la publicación de Everman Emergency Services las redes sociales.

Several law enforcement agencies are part of this escort for Officer Alex Arango, including Everman, Fort Worth, Crowley, DFW Airport, Tarrant County Sheriff’s Office, among others.https://t.co/rFyxaKGw85 @NBCDFW pic.twitter.com/Yy6e4GPCW6

— Lili Zheng (@LiliNBC5) October 22, 2020