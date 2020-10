Faltaba Piqué y ya estalló contra el Barcelona: “Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los personajes con más influencia dentro del FC Barcelona es definitivamente Gerard Piqué, su figura como capitán e insignia del equipo azulgrana es algo que no deja indiferente a nadie y parecía algo extraño que no se hubiera manifestado públicamente sobre todo lo que ha ocurrido últimamente en el equipo azulgrana.

El burofax de Messi, la moción de censura, el Barçagate son temas de los que finalmente, habló Piqué en una extensa entrevista con el diario La Vanguardia para sanar algunos rumores que hablan de una ruptura en el vestuario azulgrana.

👥 ENTREVISTA EXCLUSIVA Gerard Piqué Habló en caliente después del 2-8. Pidió cambios profundos en el club, y se puso a disposición de la entidad. Dos meses y medio después concede su primera entrevista. Por @JoanjosepPallas https://t.co/3k1YorLG34 #FCBarcelona #barça — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 23, 2020

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios”, aseguró el defensa catalán aludiendo a la imposibilidad que tuvo Messi para llegar a un acuerdo de su salida con la actual directiva azulgrana, dejando en claro su respaldo al argentino.

Por otro lado, aseguró que las grandes figuras del barcelonismo que le dieron grandeza al club deberían formar parte de éste: “Me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí”.

El defensor, por supuesto también le dio con todo a Josep Maria Bartomeu hablando del famoso Barçagate: “El tema de las redes sociales. Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad… Le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’. Y me lo creí.

GERARD PIQUÉ DESTROZA A BARTOMEU | ¿HASTA CUANDO PODRÁS AGUANTAR JOSEP MARÍA? ▫️Piqué se suma a la #MocioFCB

▫️Después de tanta basura vertida a los jugadores; ¿que dirá @mundodeportivo de esta entrevista y la de Messi?#FCBarcelona #FCBlive ▶️https://t.co/OGLGDy4dmh pic.twitter.com/HV7d0OjiaK — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) October 23, 2020

Y claro, sobre el tema más “caliente” del momento, la negativa del equipo de reducirse el salario debido a la crisis por la que atraviesa el club, Piqué dejó claro que “A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo”, manifestó.

Piqué junto a Messi, Sergio Busquets y Sergi Roberto, firmaron una carta que le acercaron a la comisión directiva para dejar en claro la negativa del plantel, sin embargo días después él firmó una renovación de contrato.