Dos símbolos, dos egos gigantes: el pleito que supuestamente existe entre Leo Messi y Gerard Piqué

Dos símbolos del barcelonismo rompieron su relación según los medios españoles

Hasta las mejores amistades tienen puntos bajos y esto lo pueden confirmar Leo Messi y Gerard Piqué, ambos capitanes y quienes han vivido los momentos más alegres y los más tristes con el Barcelona; al parecer el argentino se quedó con la espina clavada porque el defensa catalán no lo apoyó públicamente durante el episodio del burofax en el que solicitaba a l Barcelona dar por terminado su contrato.

Al menos así lo aseguró en el programa “El Chiringuito” Eduardo Inda quien aseguró que Leo y Piqué han roto relaciones por las expectativas que tenía “La Pulga”:

🚨¡EXCLUSINDA!🚨 #Inda: "MESSI ha ROTO su relación con PIQUÉ tras no sentir su apoyo". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/6Zrhn07yzD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2020

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, dijo Inda refiriéndose al jugador catalán.

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”.

Piqué y Messi son los dos grandes referentes actuales del vestuario y el holandés cuenta con su liderato para llevar su nuevo proyecto a buen puerto… ¿será que la relación está tan fracturada como para preocuparse?