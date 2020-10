Dr. Fauci dice que podría ser hora de exigir máscaras cuando COVID-19 explota en EE.UU.

El Dr. Anthony Fauci se ha mostrado reacio antes a apoyar un mandato federal sobre el uso de mascarillas para evitar la propagación del coronavirus.

“Un mandato nacional probablemente no funcionaría”, dijo el 15 de septiembre durante una conferencia de prensa con el gobernador de Vermont, Phil Scott.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha estado instando a los estadounidenses a usar mascarillas durante meses.

“Tengo confianza en el pueblo estadounidense de que si ponemos un fuerte énfasis en la importancia de usar máscaras, lo lograremos y obtendremos ese porcentaje por encima del porcentaje relativamente bajo de personas que usan máscaras”, dijo Fauci el 21 de julio en la edición matutina de NPR.

Pero Fauci ha dicho antes que no cree que una ley federal que las imponga sea el camino a seguir.

“No me gusta ser autoritario a nombre del gobierno federal, pero a nivel local, si los gobernadores y otros esencialmente exigen el uso de máscaras cuando hay un brote, creo que eso sería muy importante”, dijo Fauci al senador de Alabama Doug Jones durante un evento en vivo de Facebook en julio.

Hasta ahora.

“Bueno, si la gente no usa mascarillas, entonces quizás deberíamos exigirlo”, dijo Fauci a Erin Burnett, de CNN, el viernes.

El covid-19 ha ido empeorando en todo Estados Unidos, con casos que aumentaron en 32 estados el viernes y se mantuvieron estables en 17 más.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME) dijo que el país estaba entrando en una oleada invernal, ya que las nuevas infecciones superaron las 75,000 en un solo día el viernes y se reportaron más de 800 muertes.

Los mandatos de mascarilla obligatorios pueden ser difíciles de hacer cumplir, pero podría ser el momento de solicitarlos, dijo Fauci.

“Va a haber una dificultad para hacerlo cumplir, pero si todos están de acuerdo en que esto es algo que es importante y lo exigen y todos se unen y dicen, ya sabes, lo vamos a exigir, pero hagámoslo, creo que sería una gran idea que todos lo hicieran de manera uniforme”, dijo.

A medida que llega un clima más fresco, la gente necesita “duplicar” las medidas que funcionan, dijo Fauci.

“Usar una máscara universal” es una, dijo, al igual que mantenerse alejado de los demás y lavarse las manos con frecuencia. “Suenan muy simples. Pero no estamos haciendo eso de manera uniforme y esa es una de las razones por las que estamos viendo estos aumentos repentinos”, dijo Fauci a CNN.

Se podrían perder más de medio millón de vidas a causa de COVID-19 para el 28 de febrero de 2021 en Estados Unidos, según estima un estudio de modelos publicado en Nature Medicine.

"We think the key point here is that there’s a huge winter surge coming," said Dr. Christopher Murray of @IHME_UW, adding that a wave of #COVID19 cases isn’t fully preventable, but "expanding mask use is one of the easy wins for the United States." https://t.co/2V4DkZE4nD

— Massachusetts Medical Society (MMS) (@MassMedical) October 23, 2020