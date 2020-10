Una madre mexicana, de California y sin recursos, pide ayuda para pagar el entierro de su hijo fallecido en Miami

Una familia de California está de duelo después de que un hombre de 21 años muriera mientras estaba con unos amigos en un edificio abandonado en el condado de Miami-Dade.

Adrian Valenzuela murió el lunes tras caer de un edificio de 11 pisos en Miami Gardens. Su hermana Paulina Valenzuela dijo que acababa de mudarse de Victorville, California, para trabajar en Fort Lauderdale.

Family needs help after man, 21, falls to his death from an 11-story building in Miami Gardens https://t.co/CVQvIhh0M6 pic.twitter.com/8vtzFOygOg

Su madre, Cecy Valenzuela, pidió ayuda a familiares y amigos en una página de GoFundMe para que la ayudaran a recaudar el dinero necesario para el funeral de su hijo en el condado de San Bernardino, en California.

“Somos una familia de Victorville con recursos limitados”, escribió la madre. “Mi hijo se fue a trabajar a Florida. Por cosas del destino, mi hijo murió al caer de un edificio que estaba completamente abandonado. Tropezó de lo más alto y cayó ya que no había soporte para subir y bajar”, decía la mujer en el escrito.

This is Adrian Valenzuela. His family tells me he’s the man who fell and died inside of the old, abandoned Parkway West Regional Medical Center on Monday morning. They desperately need help raising money to bring him home. If you can help: https://t.co/dy8hifHa4n @WPLGLocal10 pic.twitter.com/FRj3C4PJQH

— Ian Margol (@IanMargolWPLG) October 23, 2020