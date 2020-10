Chelsea Handler le ofrece a su ex, 50 Cent, pagar sus impuestos con tal de que no vote por Trump

El rapero, actor y productor conocido como 50 Cent es una de las celebridades que ha apoyado abiertamente a Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. En su cuenta de Twitter ha respondido a las críticas por su posicionamiento político alegando que votará al actual presidente de los Estados Unidos porque no aprueba la política fiscal de su rival Joe Biden, que incluye una subida de impuestos para las grandes compañías y las rentas más altas.

“No me importa que a Trump no le guste la gente negra”, ha afirmado el músico para resumir su actitud y dejar claro que nadie le hará cambiar de opinión.

Entre todos los tuits que ha recibido en respuesta a esta declaración de intenciones destaca el de la presentadora Chelsea Handler, con quien él mantuvo una relación sentimental hace más de una década y que le ha reprochado su actitud asegurándole que hasta ahora era su “exnovio favorito”. Curtis, como se llama realmente el rapero, ha reaccionado a ese mensaje bromeando con que la actual campaña electoral está destruyendo su vida amorosa y pidiéndole a Chelsea que no permita que ni Biden ni Trump se interpongan entre ellos.

🤦‍♂️oh my God this is effecting my love life now. @chelseahandler I love ya Gator, don’t let Trump and Joe Biden come between us girl. #starzgettheapp pic.twitter.com/PctWkzrqCP

— 50cent (@50cent) October 21, 2020