¡Histórico! Lewis Hamilton rompe el récord de Schumacher y se convierte en el piloto más ganador de F1

La mañana de este domingo, el piloto británico Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Portugal y con ello llegó a 92 triunfos en la Fórmula 1, superando el récord de 91 victorias que tenía Michael Schumacher y convirtiéndose así en el piloto más ganador en la historia de la F1.

Hamilton inició la carrera en la primera posición, misma que mantuvo a lo largo de las 66 vueltas en el Autódromo Internacional do Algarve. El segundo lugar fue para su compañero de equipo, Valtteri Bottas, mientras que Max Verstappen se quedó con la tercera posición.

Tras consumarse su victoria 92, Hamilton tomó sus redes sociales para agradecer a su equipo y mostrar nuevamente su admiración hacia Michael Schumacher.

And to you #TeamLH, I can’t express how grateful I am for all of you. All I can say is thank you, from the bottom of my heart for always believing in me. Still We Rise 🏆 #92

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 25, 2020