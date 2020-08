¡Leyenda viviente! Lewis Hamilton se convierte en el piloto con más podios en la historia de la F1

El piloto británico se anotó el triunfo 88 en su carrera

La mañana de este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una buena carrera y concluyó en la quinta posición, el campeón Lewis Hamilton ganó la carrera y con ello entró a los libros de historia.

Con la victoria en el Gran Premio de España, Lewis Hamilton sumó 156 carreras en las que sube al pódium, rompiendo así el récord de 155 GP en los que el legendario Michael Schumacher quedó entre los tres primeros lugares, lo cual coloca al piloto inglés como uno de los más grande no solo de esta generación, sino de la historia.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

RECORD BREAKER 👏 156 F1 podiums for @LewisHamilton He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

El piloto británico terminó la carrera con un tiempo de 1:31:45.279 y con una ventaja impresionante de 24.177 segundos del segundo lugar Max Verstappen y 44.752 segundos del tercer sitio, Valtteri Bottas.