“Es el piloto más subestimado de la F1”: Ex campeón de la Fórmula 1 se rinde ante Sergio ‘Checo’ Pérez

La mañana del domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Portugal, carrera de la Fórmula 1 que será recordada por ser donde Lewis Hamilton rompió el récord de Michael Schumacher y alcanzó las 92 carreras ganadas en la F1, para colocarse como el máximo en la historia de la categoría.

Pese al logro de Hamilton, los aficionados de la F1 reconocieron al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue reconocido como el Piloto del Día gracias a su gran actuación. Checo comenzó la carrera en la quinta posición pero un choque con Max Verstappen en la primera vuelta lo relegó hasta la última posición. Sin embargo, Pérez tuvo una remontada espectacular recuperando 13 lugares para finalizar en la séptima posición.

Damon Hill, ex campeón de la Fórmula 1, reconoció la gran carrera del Checo y escribió en twitter que el piloto mexicano es uno de los más subestimados de la actualidad y envió un mensaje a su escudería Racing Point.

I do feel sorry for @SChecoPerez He got biffed out as he would have been 3rd. Sergio is the most underrated driver in F1. I'd have him in my team every day of the week. #f1 #RacingPoint

— Damon Hill (@HillF1) October 25, 2020