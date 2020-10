Foto: Sujetan al salvadoreño acusado de matar a policía de Houston con las esposas del oficial que falleció

TEXAS El hombre salvadoreño acusado de haber asesinado a balazos a un policía de Houston la semana pasada durante un presunto caso de violencia doméstica se presentó ante un juez este lunes y fue encarcelado sin posibilidad de fianza.

El centroamericano Elmer Manzano, de 51 años, fue llevado a la audiencia sujetado con las esposas del sargento que murió en el tiroteo del martes 20 de octubre en el suroeste de la ciudad.

Manzano enfrenta cargos de asesinato capital por la muerte del sargento Harold Preston, quien fue baleado en el incidente y trasladado a un hospital donde falleció rodeado de su prometida y su madre. Manzano también hirió a otro policía en el incidente y enfrenta cargos adicionales por intento de asesinato capital. Por haberle disparado al oficial Courtney Waller se le entabló una fianza de $500,000 dólares a Manzano.

Los fiscales le presentaron al juez detalles del historial criminal de Manzano, que incluye violencia doméstica y posesión de armas. También hicieron mención de que Manzano es un riesgo porque podría tratar de escaparse a El Salvador.

Manzano dijo que fueron los policías los que dispararon primero, los fiscales dijeron que esa versión es mentira.

El tiroteo ocurrió en el complejo de apartamentos Richmond Manor ubicado en la cuadra 2600 de la calle Holly Hall cerca de la carretera Highway 288.

Acevedo dijo que los oficiales estaban respondiendo a un presunto caso de violencia doméstica.

Al llegar a la escena Preston, Waller y otro oficial se encontraron con la esposa del sospechoso.

La mujer estaba tratando de retirar algunas de sus pertenencias del apartamento y el sospechoso no la dejaba ingresar.

El sospechoso se negó a abrir, pero a eso de las 9:25 am el hijo de Manzano logró abrir la puerta y al ingresar se percató que su padre estaba armado y alertó a los oficiales.

Fue en ese momento que el sospechoso comenzó a disparar impactando a Waller y Preston. Los oficiales lograron mover a Preston a un lugar seguro del complejo y llamaron a una ambulancia.

En el tiroteo el hijo del sospechoso también fue herido por su padre en el brazo.

Sergeant Harold Lloyd Preston

Houston Police Department

Sworn Date: August 25th, 1979

End of Watch: October 20th, 2020

HPD Academy Class: 86

Years of Service: 41

Rest in Peace, brother. You will always be remembered and your sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/kYNMmBioIN

— Houston Police Officers' Union (@HPOUTX) October 20, 2020