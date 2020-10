La policía descubre un muerto escondido en un auto después de que el conductor tuviera un accidente en Miami

Un accidente de auto en el sur de la Florida sirvió para que las autoridades hicieran un desgarrador hallazgo. La policía llegó a la escena de un accidente en la carretera 826, también conocida como Palmetto Expressway, sobre las 4:15pm. Al cabo de un rato, descubrieron un cadáver en el interior del maletero.

Robert Avery Coltrain, de 25 años, de Spotsylvania, Virginia, se identificó ante los policías como el conductor y la única persona que iba en el Silver Acura RL 2009.

Los policías, sin embargo, empezaron a sentir un “olor fétido” procedente del vehículo, que llevaba etiquetas de Virginia y estaba registrado a nombre de Coltrain.

El accidente ocurrió en medio de fuertes lluvias y con un tráfico muy intenso. La policía llamó a una empresa de asistencia en carretera para que remolcaran el vehículo.

Fue en ese momento que el hombre dijo a las autoridades que quería sacar algunas de sus pertenencias del auto y que él mismo haría los arreglos necesarios para el transporte. El hombre sacó un estuche de armas, pero aclarando a la policía que el arma de fuego le pertenecía.

Los oficiales, que sentían un olor cada vez más fuerte y vieron que había insectos en la parte trasera del auto, abrieron el maletero. Allí encontraron un cuerpo envuelto en un trozo de tela y en “avanzado estado de descomposición”.

Tras una investigación, las autoridades identificaron a la víctima como Brian Trotter, de 25 años. Su familia había reportado su desaparición el 18 de octubre en el condado de Prince William, Virginia. Trotter fue visto con vida por última vez el sábado 17 de octubre a las 5pm después de que un amigo, identificado como Coltrain, lo recogiera en su apartamento de Virginia.

