Una enfermera acusa a un doctor de Miami de contagiarla con coronavirus

Venise Jean-Baptiste dijo que ella y su hijo dieron positivo al coronavirus después de que, según afirmó, un médico de Miami la infectara deliberadamente con el coronavirus.

Jean-Baptiste, un enfermero practicante registrado avanzado, dijo que el intercambio con el Dr. Joseph Piperato ocurrió cuando se encontraron en el pasillo.

Te puede interesar: Trump votó cerca de Mar-a-Lago y Obama está en campaña por Biden en Miami

Only in the State of Florida ladies & gentlemen!!!

Don't let our beaches fool you all. #Swamp🐸

Open SmartNews and read Nurse accuses Miami doctor of purposely infecting her with coronavirus here: https://t.co/4ZLZ4U5vNr

To read it on the web, tap here: https://t.co/chuAEglkKe

— Glenn Williams (@GlennWi22890009) October 24, 2020