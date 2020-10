Tiroteo en Miami deja un niño de 9 años en estado crítico y otros dos, de 14 y 17, heridos

Un tiroteo en el vecindario de Goulds dejó dos adolescentes y un niño heridos. La policía de Miami-Dade respondió a una llamada de emergencia que señaló que varias personas habían sido baleadas en la comunidad situada entre la 216th Street y la 113th Avenue, justo al norte de Goulds Park.

Cuando la policía llegó sobre las 3pm descubrieron tres cuerpos heridos de bala: tres niños de 9, 14 y 17 años.

El detective Kristopher Welch, del departamento de policía de Miami-Dade lamentó lo sucedido. “Todos deberíamos estar indignados por el hecho de que dispararan a tres menores en esta área y en el condado de Miami-Dade”, manifestó.

Según la policía, el niño de 9 años fue trasladado por aire al Kendall Regional Medical Center en estado crítico, el de 14 años fue llevado por tierra al mismo hospital y el de 17 al Jackson South Medical. El de 14 y 17 estaban en condición estable.

