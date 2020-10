VIDEOS: Así impactó Zeta en la Península de Yucatán, seguirá su camino hacia EE.UU.

Tras impactar en la Península de Yucatán, el huracán Zeta, de categoría 1, se desplaza este martes como tormenta tropical hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h), antes de entrar al Golfo de México camino de la costa sur de EE.UU, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El fenómeno meteorológico perdió fuerza alrededor de las 3:00 horas del centro de México, aproximadamente a 140 kilómetros al este-sureste de Progreso, aunque mantiene vientos máximos de 110 km/h y rachas de 140 km/h, precisó el NHC.

Zeta se debilitó a tormenta tropical en las inmediaciones de Progreso en Yucatán.

La tormenta sigue causando lluvias torrenciales en el norte de Quintana Roo y en la zona oriente de Yucatán, así como intensas en Chiapas; muy fuertes en Campeche y fuertes en Tabasco.

En Quintana Roo, “Zeta” causó múltiples daños materiales, como caída de árboles y cortes de energía eléctrica, luego que tocara tierra, pero no se registraron víctimas mortales.

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Davis, apuntó que el centro del fenómeno, entonces huracán, salió de la entidad hacia la 1:00 horas del centro de México.

Zeta continúa su desplazamiento hacia el noroeste.

Rumbo a Estados Unidos

En el reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, el centro de la tormenta se encontraba a unas 45 millas (75 km) al este de Puerto Progreso, en el estado mexicano de Yucatán y a unas 540 millas (865 km) al sur de la desembocadura del río Mississippi, EE.UU.

La velocidad es de 14 millas (22 km/h) y se espera que alcance la costa del sur de Estados Unidos el miércoles con categoría de huracán o casi.

Storm Surge and Hurricane Warnings have been issued for a portion of the northern Gulf coast for #Zeta. Zeta is forecast to approach the northern Gulf coast as a hurricane on Wednesday. Follow the latest forecasts at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/Pq6lsxKdjJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2020