El huracán Zeta rompe un dique en Louisiana, cerca de 400,000 sin energía

El huracán Zeta arrancó techos, derribó líneas eléctricas y árboles e inundó calles cuando llegó a la costa en Louisiana el miércoles por la noche y se movió sobre Nueva Orleans, según weather.com.

Take a look at Lake Pontchartrain right now New Orleans via the @weatherchannel's exclusive Storm Path camera

A 4 foot storm surge is ongoing and water levels continue to rise #Zeta pic.twitter.com/glriSJZInI

— Greg Diamond (@gdimeweather) October 28, 2020