El lanzamiento de un misil nuclear desde California iluminó el cielo a la medianoche

Un gran destello de luz en el cielo sorprendió a cientos de californianos la noche del pasado miércoles tras realizarse el lanzamiento de prueba de un misil nuclear desde una base militar en California.

Un misil Minuteman III desarmado fue lanzado como parte de las maniobras de demostración y pruebas desde la base Vandenberg Air Force ubicada en Lompoc, California dentro del condado de Santa Barbara.

De acuerdo con las autoridades el lanzamiento estaba previsto para la mañana del miércoles pero el clima lo retrasó y terminó lanzándose pasada la medianoche.

Un vídeo compartido por la base Vandenberg muestra el momento exacto en el que el misil es disparado y hace su vuelo por los aires.

Southern Californians up late may have seen a yellow streak shooting across the night sky early Thursday morning. The unarmed intercontinental ballistic missile launched from Vandenberg Air Force base near Lompoc. https://t.co/NEaTFYv6JC pic.twitter.com/n3CkGGJdJi

— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 29, 2020