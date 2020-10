Los Dodgers regresan a casa, pero dicen que la celebración con sus fans tendrá que esperar

Los Dodgers aterrizaron la tarde del miércoles en Los Ángeles, con trofeo en mano, pero sin la acostumbrada recepción masiva de aficionados.

En el avión no estuvo Justin Turner, quien permaneció en Texas junto a su esposa tras haber dado positivo del coronavirus. Según reportes, ella dio negativo.

Unas horas antes del aterrizaje en LAX, el equipo había indicado que no tiene prevista ninguna celebración pública del campeonato de la Serie Mundial conquistado el martes en Texas.

The @Dodgers have landed back in L.A. after their #WorldSeries win — with Mookie Betts being one of the first off the plane, hoisting the Commissioner's Trophy 💙⚾🏆 https://t.co/zA3IDdrw0T pic.twitter.com/FklweLy0q6

— KTLA (@KTLA) October 29, 2020