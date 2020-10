Noche de saqueos y arrestos en Los Ángeles tras la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La alegría de miles de fanáticos por el triunfo de los Dodgers, llenó las calles del Los Ángeles de gente, gritos y fuegos artificiales, sin embargo, no todo fue celebración y antes de ser declarada una manifestación ilegal hubo saqueos y arrestos.

Un tienda de artículos deportivos de Foot Locker fue saqueada, así como también un trailer con carga que estaba atrapado entre los fanáticos. La Policía aseguró que varios negocios del Downtown sufrieron daños y actos vandálicos.

Downtown LA a fucken movie 😈💯 pic.twitter.com/AkERDx19zd — ponxch (@ponxch1) October 28, 2020

Dodger fans are now trying to start fires in DTLA… as there are already raging fires in Southern California. pic.twitter.com/eEw01ixnQq — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) October 28, 2020

Pasada la medianoche el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró la celebración como una manifestación ilegal para dispersar y controlar a los fanáticos que se concentraban en el Downtown de Los Ángeles y en el área de Echo Park, cercana al estadio de los Dodgers.

An Unlawful Assembly has been declared and a Dispersal Order has been given in the Downtown L.A. area of 8th to Pico & Broadway to Figueroa. The area has been closed. — LAPD HQ (@LAPDHQ) October 28, 2020

A DTLA resident carrying his dog tries to get back to his home but is blocked by police pic.twitter.com/O5jRc6pe8T — Samuel Braslow (@SamBraslow) October 28, 2020

De acuerdo con LAPD, al menos 8 personas fueron arrestadas por los saqueos.

Celebrations after Dodgers' World Series win turn unruly, violent in downtown LA; 8 arrested amid looting, vandalism https://t.co/DqByY9OgSZ via @abc7 — 21Plus (@21Plus5) October 28, 2020

Dodgers fans cleared out of #DTLA after a few looting incidents @FOXLA @Stu_Mundel pic.twitter.com/sif0et4TCm — Tim Conway Jr Show (@ConwayShow) October 28, 2020

Más temprano las autoridades de salud del condado habían recomendado a los fanáticos abstenerse de reunirse públicamente y de congregarse para realizar celebraciones, sin embargo, las recomendaciones fueron ignoradas y en muchos puntos se observaban a personas sin tapabocas.

