Impresionantes vientos voltearon varios trailers con containers en California

Los fuertes vientos del fenómeno de los Vientos de Santa Ana y los Vientos del Diablo golpearon de forma brutal el sur y el norte de California con ráfagas de vientos de hasta 140 millas por hora que han iniciado incendios y volteado trailers.

Varios videos y fotografías de trailers con containers volteados por el vientos inundaron las redes sociales la tarde noche del lunes y la mañana de este martes. Varios de los volcamientos se pueden apreciar en esta recopilación de NBC.

SR-60 Eastbound to I-15 Northbound transition road blocked due to an overturned big rig. Please use alternate routes. High profile vehicles please avoid elevated roads due to high winds, specially if you are unloaded. #highwinds #overturnedbigrig #bigrig #overturned pic.twitter.com/hMUxGGD38z

— CHPRiverside (@ChpRiverside) October 26, 2020