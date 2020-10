Captan en vídeo a un trailer con container a punto de caer al vacío en autopista de California

La semana inició con los fuertes Vientos de Santa Ana en todo el estado de California pero en en especial en el sur y el fenómeno natural puso esta mañana en aprietos a un conductor de un camión con un enorme container en el remolque.

Aparentemente el viento habría influido en el semi volcamiento del enorme camión de carga cuando circulaba en un distribuidor que conecta el Freeway 15 y el Freeway 10 en Ontario, según registró un vídeo el medio NBC.

#Breaking semi truck in danger of blowing over the rail and down onto the freeway below. #NBCLA pic.twitter.com/ZR4pQjKeXz

En el video publicado en Twitter cerca de las 9 de la mañana de este lunes se observa cómo la defensa de concreto del distribuidor es lo único que sostiene al enorme vehículo de caer al vacío.

En la grabación también se logra observar a los bomberos, sin embargo, se desconoce el estado actual de la situación.

Autoridades de Servicio de Meteorología han advertido de fuertes vientos en todo el sur de California. La mañana de este lunes la oficina de Los Ángeles reportó vientos de hasta 96 millas por hora en las montañas de San Gabriel (cerca de Ontario) y en el Valle de Santa Clarita.

GUST TO 96 MPH!!! Here is an areal look at the strongest gusts. Now up to 90 MPH in the mountains just south of Santa Clarita in the San Gabriel Mountains. #cawx #LAweather #SoCal pic.twitter.com/4kq1YDo0GQ

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 26, 2020