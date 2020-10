Paty Cantú y Camila Fernández lanzan en colaboración “¿Te ha Pasado?”

View this post on Instagram

𝙏𝙚 𝙝𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙙𝙤? A mi también me ha pasado La vida entera: los capítulos de amor, de alegria. De incertidumbre y de dolor. Me he mirado al espejo y me he sentido quedarme corta alguna vez. Pero hoy, con ustedes. Contigo, me siento libre, feliz, con derecho a ser todos los miles de sentimientos y matices que soy. ꪶꪖ ꪑꫀ᥊꠸ᥴꪖꪀꪖ son pedazos de mi vida y de mi, que reflejan nuestros pesares y nuestras ilusiones. Porque si tuviera que escoger entre ser la más grande o ser suya, escojo ser suya, siempre. Porque para ser la más o la menos, hay que vivir comparándose. Pero ustedes me han enseñado que ser yo, es suficiente. 𝙊𝙮𝙚, 𝙨𝙚𝙧 𝙩ú, 𝙚𝙨 𝙨𝙪𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚. Espero que disfruten este álbum que les doy con toda mi alma. Con ganas y planes de darles siempre más. Y de acompañarlos hoy y mañana… #LaMexicana es orgullosa Una cultura diversa Una mujer poderosa Una artista libre Una persona vulnerable Un álbum enamorado de ti. Y de ti. Los AMO. Gracias por la inspiración de toda una vida. DISPONIBLE en el LINK EN BIO y STORIES! 💖↖️