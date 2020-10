Mayra Rojas cree que un mal de amores provocó el cáncer en su hermana Lorena.

View this post on Instagram

La vida tiene muchos significados y entenderla puede ser un tema difícil, cuando partiste estaba muy enojada y esta sensación duro muchísimo tiempo, este enojo se debió a no entender!! Aún sigo sin desifrar ese enigma pero tu recuerdo, nuestra historia y este infinito amor, es lo que me sostiene, es lo que me mantiene creyente fiel de que algún día nos volveremos a abrazar. Si es cierto que la vida no puede morir y que somos mentes en desarrollo y evolución permanente, entonces me reencontraré contigo y tendremos tanto de que hablar. Hoy te sigo hablando aunque no te escucho pero hoy te canto las mañanitas para desearte un maravilloso cumpleaños donde quiere que tu alma esté!!! Te amo tanto hermana