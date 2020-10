Miguel Herrera es candidato a ser técnico de Los Ángeles Galaxy 

Hace apenas dos días LA Galaxy decidió destituir a Guillermo Barros Schelotto como director técnico, así que el equipo está en busca de un nuevo estratega y entre los candidatos se encuentra Miguel Herrera.

El sitio The Athletic informó que el “Piojo” Herrera está en la lista de entrenadores que el equipo angelino está estudiando para dirigirlos después del fracaso del “Mellizo”.

Miguel Herrera es el actual técnico del América, donde ha salido campeón de liga en dos ocasiones (en dos etapas diferentes).

The Athletic destacó que el Piojo Herrera es una seria opción de los angelinos debido a “su reputación como director técnico y su personalidad”. También resaltó que el técnico mexicano tiene una gran popularidad, hecho que ayudaría al equipo.

I like the idea of Miguel Herrera becoming the next manager of the LA Galaxy but the question is would he actually leave Club America? He did say in an ESPN article that while at Club America he wouldn’t look to coach in the MLS. https://t.co/5eXlOrmNa9

