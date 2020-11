Dos hispanos mueren y otros dos personas resultaron heridas tras brutal choque en Whittier

Nuevamente el exceso de velocidad tras el volante ha causado la pérdida de vidas en Los Ángeles al dejar dos muertos y dos heridos en Whittiter luego de estrepitoso choque la madruga del domingo.

Dos hispanos, un hombre y una mujer, murieron tras el brutal choque de un auto sedan color negro en la intersección de Beverly Boulevard y Norwalk Boulevard. Además otras dos personas se encuentran heridas y recibiendo atención médica en el hospital.

De acuerdo con las autoridades el auto viajaba a exceso de velocidad cerca de las 3:30 de la madrugada del domingo sobre Beverly Boulevard cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra otro auto que estaba estacionado en el lugar.

UPDATE: Total of four patients. Two have been declared deceased at scene. One patient enroute to a local trauma center. 2nd Paramedic Squad & Ambulance requested for fourth patient (unknown status). #LACoFD

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) November 1, 2020