Choque mortal en el freeway 405: conductora iba en sentido contrario en la neblina

Dos conductores murieron la mañana del sábado en un choque luego de que uno de los vehículos era manejado en sentido contrario sobre el freeway 405 a la altura de Long Beach.

De acuerdo con las autoridades, un Nissan Altima conducido por una mujer de 23 años se dirigía en dirección norte sobre los carriles de HOV (carpool) con dirección sur cerca de la avenida Palo Verde.

El Nissan se estrelló con un auto Toyota manejado por un hombre de 32 años alrededor de las 3:45 am. Los dos conductores fallecieron en el lugar.

All lanes of the 405 SB are closed after several cars are involved in a wrong way crash. We are told at least one person is dead. We are live on the freeway on KCAL 9 until 9AM. @CBSLA pic.twitter.com/kfIVyoW7wM

