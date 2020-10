Mató a dos niños por irresponsable, pero es rica y dejó la cárcel tras pagar $2 millones de dólares

Emergen más datos de la tragedia de una familia que caminaba sobre las calles de Westlake Village

La mujer que atropelló fatalmente a dos hermanos de 11 y 9 años de edad esta semana en Westlake Village, condado de Los Ángeles, pertenece a una destacada familia de especialistas médicos que dirige uno de los centros de quemaduras más destacados del país.

Rebecca Grossman pagó una fianza de $2 millones de dólares para salir de la cárcel pasada la medianoche del jueves.

La tragedia ocurrió la noche del martes cuando los seis miembros de la familia Iskander salieron a caminar por las calles de la afluente comunidad que se encuentra casi en el límite con el Condado Ventura.

The two victims in last night’s fatal traffic collision have been identified as Mark and Jacob Iskander. The older boy said to be a sixth-grader at Oaks Christian School. Rebecca Grossman, 57, of Hidden Valley was jailed on suspicion of vehicular manslaughter. pic.twitter.com/BHEcDoVPbd — The Acorn (@acornnewspaper) October 1, 2020

Los niños Mark, de 11 años, y Jacob, de 9, iban por delante, uno en patines de ruedas y el otro en un monopatín, cuando fueron atropellados por un auto de lujo marca Merdeces en la intersección de Triunfo Canyon Road y Saddle Mountain Drive. El mayor de los niños murió en la escena y el otro horas después en un hospital.

Los reportes iniciales fueron que el auto de Grossman iba a gran velocidad posiblemente en carrera callejera contra otro vehículo.

#BREAKING: One person has died and one is in unknown condition after they were hit by a vehicle involved in a street race in the Westlake Village area. https://t.co/XwxssvNSUl pic.twitter.com/pf4SMZrvKM — CBS Los Angeles (@CBSLA) September 30, 2020

El golpe fatal sobre los niños ocurrió sobre un crucero peatonal en una intersección sin semáforo pero en la que los autos deben detenerse cuando hay peatones. Los padres se habían quedado atrás y cuando escucharon venir al auto lograron proteger a sus otros dos hijos, Zach de 4 años y una bebé de 18 meses.

REMEMBERING TWO YOUNG BROTHERS: 9 yo Jacob & 11 yo Mark Iskander hit & killed crossing a street in Westlake Village with their family. Suspected driver identified as Rebecca Grossman, 57, co-founder of the Grossman Burn Foundation held on $2M bail. @abc7 11pm #abc7eyewitness pic.twitter.com/plqBcMTxUB — Eileen Frere (@abc7eileen) October 1, 2020

Rebecca Gray Grossman, de 57 años, fue detenida bajo sospecha de homicidio vehicular, conducir bajo la influencia y marcharse de la escena del accidente. Grossman es confundadora del Grossman Burn Foundation. Ella antes fue la directora de la revista Westlake Magazine.

Rebecca Grossman biography: 13 things about Grossman Burn Foundation co-founder https://t.co/CsiJm6tHdG — CONAN Daily (@conan_daily) October 2, 2020

Su esposo, Peter Grossman, es el director del Grossman Burn Center ahora localizado en West Hills, uno de los centros de su tipo más grandes del mundo. Ella tendrá que presentarse ante un juez el 21 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR:

Choque mortal en el Freeway 110 de Los Ángeles: conductor manejaba en sentido contrario

Conductor huye de la Policía y causa un choque “T-bone” en calles de Pasadena, California

Auto da voltereta antes de chocar con restaurante Carl’s Jr., pero lo asombroso ocurrió después