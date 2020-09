Carrera mortal: conductores que corrían autos ilegalmente en Westlake Village atropellaron a dos niños

Dos niños que jugaban en la calle en el área de Westlake Village al oeste del condado de Los Ángeles, fueron atropellados por conductores que aparentemente estaban haciendo una carrera ilegal.

El hecho en el que murió uno de los menores y el otro resultó herido, ocurrió la noche del martes cerca de las 7:15 p.m. en el cruce de las calles Saddle Mountain Drive y Triunfo Canyon Road, de acuerdo con información del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD).

#BREAKING: One person has died and one is in unknown condition after they were hit by a vehicle involved in a street race in the Westlake Village area. https://t.co/XwxssvNSUl pic.twitter.com/pf4SMZrvKM

