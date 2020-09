Sheriff de Los Ángeles arrestó al pistolero de la emboscada de Compton

El pasado 12 de septiembre un hombre atentó a sangre fría en contra de la vida de dos agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) disparando varias veces por la ventana de la patrulla en la que estaban.

Luego de semanas y cientos de miles de dólares ofrecidos en recompensa por información del autor material del hecho, el LASD y la Fiscalía de Los Ángeles anunciaron que tiene a un sospechoso que será acusado de dos cargos de intento premeditado de homicidio, junto con otro proceso que corre en su contra.

El hecho considerado por el jefe del LASD Alex Villanueva como un acto inhumano y cobarde, fue una una emboscada que intentó acabar con la vida de los agentes que estaban en una estación del metro de Compton.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020