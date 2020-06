VIDEO: Auto da voltereta y se estrella con restaurante Carl’s Jr., pero lo asombroso sucedió después

Un video de vigilancia divulgado en un noticiero de Los Ángeles muestra el espectacular choque de un auto fuera de control, dando una voltereta para luego estrellarse contra la pared de un restaurante Carl’s Jr. en la ciudad angelina de South Gate.

El accidente se produjo el viernes cerca de la media noche sobre la calle Alameda cerca de Firestone Boulevard según el reporte.

El video es impresionante, pero lo es más cuando se observa que tras el destructor choque dos personas abandonan el auto y escapan a pie.

Wild video shows the moment a car nearly flipped completely over before barreling into the side of a Carl's Jr. in South Gate overnight. https://t.co/v4vdsTiJ3H

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 27, 2020