VIDEO: Conductor irresponsable ocasiona peligroso “geyser” en las calles de Los Ángeles

En las calles de Los Ángeles se puede ver casi de todo, pero ¿qué tal un geyser…?

Una reportera local publicó el viernes en su cuenta de Twitter el video de una monstruosa fuga de agua causada por un imprudente conductor, quien según el tuit de la periodista Joy Benedict, golpeó un hidrante de calle en el barrio de Studio City y luego huyó.

La consecuencia fue una fuga vertical tan poderosa que parecía un “geyser” en plena ciudad. El incidente ocurrió sobre la calle Laurel Canyon Boulevard, justo enfrente de una tienda Vons.

Crazy scene in Studio City as a hit & run driver slammed into a fire hydrant on Laurel Canyon Blvd, shooting water 50 yards high and knocking out power to the area. @lafd can’t turn off the water because of the power lines above @CBSLA pic.twitter.com/ZMX5u6DE3x

— Joy Benedict (@joybenedict) June 26, 2020