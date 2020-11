Hispanos de Los Ángeles que ejercen su derecho a votar por primera vez lo hacen al ritmo del mariachi

En una fiesta con mariachis, aplausos, fotografías y muchas felicitaciones se convirtió la ocasión en que Salvadora Mártir pudo ejercer este martes por primera vez su voto en Estados Unidos, un logro que, según dijo, la tiene emocionada porque pudo “dar voz a otros inmigrantes que no pueden hacerlo”.

“Ahora se llegó el día, y por ellos (los que no pueden votar), pues hay que hacerlo”, dijo Mártir, quien fue a votar en el Estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California, junto con un conjunto de mariachi que la acompañó con sus canciones en todo el proceso.

La inmigrante de 73 años y nacida en El Salvador también se convirtió hoy en un ejemplo de las nuevas oportunidades que da California para registrarse el mismo día de las elecciones presidenciales.

Todo el proceso, tanto del registro como la entrega de su voto, solo duró unos minutos y fue destacado por activistas sobre la gran oportunidad que esto representa para los nuevos ciudadanos en California.

Can you get anymore LA than a voting center with a Mariachi band at Dodger Stadium? 🤔 #Dodgers pic.twitter.com/O3LUysF9tH

— marlsbarkley (@marlsbarkley24) November 3, 2020