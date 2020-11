Hoy, día de las elecciones presidenciales, concluye Mercurio retrógrado: Qué pasará con cada signo zodiacal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mercurio entró en su fase retrógrada el 13 de octubre del 2020, pero, para fortuna de todos, termina este proceso hoy, justo el día en que se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Afortunadamente, se trató del último retrógrado del año, sin embargo, el que este planeta entre directo también tiene una repercusión en cada signo zodiacal.

Es importante saber que las fases retrógradas de Mercurio suceden de tres a cuatro veces al año y son famosas entre los creyentes de la astrología por causar problemas en todo tipo de comunicaciones, por lo que durante este tránsito se sugiere no tomar decisiones importantes. Por este motivo, hay quienes creen que las elecciones presidenciales terminarán por ser muy caóticas.

También lee: Mercurio retrógrado llega otra vez: Estas son las claves para superarlo exitosamente, según el horóscopo

¿Qué le espera a tu signo zodiacal mientras Mercurio ahora entra directo? El sitio YourTango nos explicó, en un artículo, qué le espera a tu horóscopo.

Aries

El planeta regente de Aries es Marte, el cual está retrógrado, pero la ventaja es que Mercurio culmina este proceso. Sentimientos muy duros afloraron en las últimas semanas y no fueron fáciles de manejar. Ahora llegó el momento de abrirse y comenzar a compartir lo que aprendió.

Tauro

Una noticia (o varias) te cayeron de sorpresa y aún intentas comprenderlas. El tiempo es bueno para entender lo que ha pasado, pero debes tener en cuenta que no puedes resolver todos los eventos inesperados de tu vida, a menos que los enfrentes. Procura no posponer más las cosas y piensa en algún tipo de solución.

Géminis

Las energías que se avecinan hacen que no te sientas cómodo (esto se debe porque estamos en la temporada de Escorpión) y piensas que no hay una luz a final del túnel. Esto puede ser bueno porque te hace reflexionar en aquellas cosas que intentas evitar. A medida que Mercurio se vuelve directo comienza a practicar la confianza y ábrete con aquellos que puedan ayudarte.

Cáncer

Momentos de paz son buenos, pero usarlo como excusa para alejar a las personas por temor a ser lastimado, no es tan recomendable. Si algo te ha enseñado la vida es que puedes superar cualquier cosa; la seguridad y sensación de hogar está dentro de ti.

Leo

Durante los días pasados aprendiste mucho sobre ti Este camino te llevó a descubrir que hay cosas que pensabas que deseabas, pero en realidad no las querías tanto. Tienes que ser lo suficientemente valiente para dejar ir eso confiando en tus sentimientos.

Virgo

Huyes de los sentimientos que te provocan caos, pero debes entender que no todos encajan perfectamente. La realidad es que no puedes controlar todo lo que pasa en tu entorno.

Libra

Mercurio está girando directamente a tu signo por lo que puede que tu atención se centre en cosas que desequilibran tu vida. Tu tarea será no abrumarte con lo que tendrás que enfrentar: da un paso a la vez. No dejes que el miedo se apodere de ti.

Escorpión

Tienes que lidiar con cosas del pasado, aunque no lo quieras. No puedes tener una vida más feliz si no te ocupas de las cosas que pesan sobre tu cabeza. Procura no atormentarte pensando que la gente no te comprende, confía en que están dispuestos a hacerlo.

Sagitario

En las últimas semanas afloraron sentimientos importantes en ti. Ahora es momento de dejar de preocuparse por cómo se ve el panorama y céntrate en tu verdad. Hay cosas que consideras que tan libertad, pero en realidad te la roban. Enfrenta con valentía los cambios y reinicia un nuevo ciclo.

Capricornio

Aprende a entender que no puedes controlar el mundo e ignorar la verdad. Las últimas semanas revelaron situaciones sobre ti mismo, así que no te escondas en la oscuridad. Todos tenemos un lado oscuro y cometemos errores, lo importante es crecer mental y espiritualmente.

Acuario

Te enfrentaste con algunas verdades en las últimas semanas y es probable que anheles tener a alguien en tu vida a quien echar de menos cuando no estás en casa. Deja que ese sentimiento te cambie para abrirte a eso que anhelas y crear la vida que deseas.

Piscis

En las últimas semanas pudiste superar algunos de tus mayores miedos, lo cual, te hace sentirte orgulloso de ti mismo. Sin embargo, no significa que todo será fácil en adelante, pero te darás cuenta que eres capaz de superar cualquier obstáculo.

Te puede interesar: Cuál es la primera impresión que deja cada signo zodiacal en los demás