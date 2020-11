Kanye West anuncia que votó por primera vez en su vida por el presidente de Estados Unidos

Kanye West ha compartido en Twitter que ha votado por primera vez en su vida. El rapero le hizo saber a sus seguidores que ha votado por el próximo presidente de Estados Unidos.

“Dios es bueno. Hoy estoy votando por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos y es por alguien en el quien confío plenamente….yo”, publicó en Twitter el esposo de Kim Kardashian.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020