¿Trump o Biden? Lo que dice AMLO sobre las elecciones en EE.UU.

MÉXICO – Ante las elecciones presidenciales que se celebran este martes en Estados Unidos, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que, sin importar quién gane la contienda electoral, México tendrá estabilidad económica y financiera.

“Estamos seguros que ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, nosotros tenemos garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana, y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros”, aseguró López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional.

Indicó que esperará a que pasen las elecciones para pronunciarse sobre el ganador, ya sea que se reeliga el presidente Donald Trump (republicano) o el demócrata Joe Biden, pues dijo que es importante no meterse en la vida interna de otros países.

“Nosotros vamos a esperar a que transcurran las elecciones hoy, nosotros vamos a esperar los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento. Nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en el 2006, que por falta de responsabilidad o desinformación el Gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México. Antes de que reconociera el Gobierno de Estados Unidos a Calderón, ya el Gobierno de España lo había hecho.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y sobretodo no tomar partido, porque si no queremos que un Gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde sólo a los mexicanos, no debemos nosotros estar con actitudes injerencistas metiéndonos a la vida interna de otro país. Es muy clara la Constitución, nosotros tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”, agregó el presidente López Obrador.

El mandatario dejó clara su voluntad de no tomar partido por ningún candidato, hizo estas declaraciones al defender su receta para afrontar la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, que ha dado “muy buenos resultados”.

“Ahí están los datos, estamos saliendo. De nuevo hay crecimiento de la economía. Ya tengo el dato, es oficial, superamos los 200,000 empleos (nuevos) en octubre. Es el mes de octubre con más empleos en todos los años desde que el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) está midiendo”, aseveró.

López Obrador calificó esa cifra de empleo como “un signo muy positivo” para el desempeño económico.

El presidente adelantó también, sin dar un dato preciso, que las remesas estuvieron “arriba” en el mes de octubre, en un año en el que vienen batiendo récords y podrían alcanzar los 40,000 millones de dólares de ingreso para el país.

“A pesar de la situación de incertidumbre por lo que está sucediendo en Europa con lo de la pandemia y las elecciones en Estados Unidos, nuestro peso se mantiene con estabilidad”, presumió.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México repuntó un 12% el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores gracias a la reactivación social y económica del país, según cifras preliminares divulgadas la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, en la comparación interanual, el PIB cayó un 8.6 % respecto al tercer trimestre de 2019.

Al hablar de los rebrotes de covid que se están produciendo en Europa, e incluso en algunos estados mexicanos, López Obrador volvió a descartar tomar medidas coercitivas en México y reiteró su “confianza en el grado de conciencia del pueblo” para evitar contagios.

“Nosotros no vamos a eso, ¿por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente”, manifestó el presidente al hablar de la pandemia, que suma 92,100 decesos y más de 933,000 casos en México.

Con información de agencias