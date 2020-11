Trump o Biden: Astrólogo revela a quién favorecen las estrellas este martes

Este martes 3 de noviembre se desarrollan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la interrogante sobre quién será el vencedor está en todo el mundo. Las encuestas parecen favorecer al candidato demócrata Joe Biden, sin embargo, Donald Trump ha acortado la distancia. Pero, ¿a quién favorecen los astros?

Los astrólogos no hacen caso a las encuestas, en su lugar, analizan las estrellas y los movimientos planetarios para adivinar el resultado de las elecciones. Tal es el caso del afamado astrólogo indio Shankar Charan Tripathi, quien predijo quién será el ganador de los comicios.

De acuerdo con su análisis astral que se compartió en Twitter, las estrellas parecen favorecer al presidente Donald Trump. En sus notas dicen que “un Leo ascendido” y el Sol en la “décima casa a lo largo de la cabeza del dragón” le darán la ventaja, según reportó Express.co.uk.

Asimismo, el astrólogo cree que el candidato republicano es favorecido por Júpiter y el Sol. “Donald Trump conservará el cargo de presidente de Estados Unidos por segunda vez”, anotó Shankar Charan Tripathi. Sin embargo, agregó que culparán a Trump de administrar y manipular los votos.

Por su parte, escribió que Joe Biden se enfrenta un “Marte debilitado en su casa de la fortuna”.

“Esto significa que Biden lucha cuerpo a cuerpo, pero 400.000 votos simplemente se desperdician o piratean en cualquier otro [país] extranjero que atrae las vacilantes derrotas en manos de Trump”, apuntó.

Las predicciones fueron compartidas en Twitter por Avadhut Wagh del Partido Bharatiya Janata (BJP).

Hon. President Mr. @realDonaldTrump Your #Horoscope indicates that you will come back again as US president as per Dr. Shankar Charan Tripathi who is a very famous Fortune teller.#All_The_Best #India pic.twitter.com/UievWIuW7P

— Avadhut Wagh अवधूत वाघ (@Avadhutwaghbjp) October 29, 2020