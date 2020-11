Nuevo México es el primer estado en elegir a tres mujeres de minorías para la Cámara

El estado de Nuevo México confirmó el miércoles las victorias de la representante en funciones Deb Haaland, y de Yvette Herrell y Teresa Leger Fernández en las elecciones de los tres distritos del Congreso de Nuevo México.

“Esta noche, la gente de Nuevo México ha elegido la esperanza sobre el miedo, el amor sobre el odio, la comunidad sobre la división”, escribió Deb Haaland en Twitter el martes. “Esta noche me comprometo a luchar por una legislación que guíe a nuestra nación hacia adelante en las áreas de cambio climático, educación, igualdad racial, salud y justicia económica”.

Tonight the people of New Mexico have chosen hope over fear, love over hate, community over division, and I am so honored that New Mexican’s have chosen me to serve in our nation’s 117th Congress.#nmpol pic.twitter.com/PJ3IacPC7X — Deb Haaland (@Deb4CongressNM) November 4, 2020

Haaland, que es una ciudadana inscrita del Pueblo de Laguna y se identifica como una nueva mexicana de 35a generación, hizo historia en 2018 cuando se convirtió en una de las primeras congresistas nativas americanas.

La demócrata Haaland, que ha hablado de temas como los derechos de los pueblos indígenas y la justicia ambiental, ganó la reelección en el 1er Distrito del Congreso del estado, contra la rival republicana Michelle García Holmes.

La republicana Herrell, quien es miembro de la nación Cherokee y exrepresentante en la Cámara de Representantes de Nuevo México, ganó su desafío contra la actual representante demócrata Xochitl Torres Small en el segundo distrito del Congreso.

Herrell hizo campaña para ser la voz conservadora de Nuevo México en el Congreso y ha recibido el apoyo del presidente Donald Trump, entre otros republicanos de renombre.

“Es el honor de mi vida ser elegida para servir # NM02”, escribió Herrell en Twitter al anunciar su victoria. “¡Mi compromiso con cada ciudadano de nuestro distrito es que serviré a cada uno de ellos con integridad mientras trabajamos juntos para reconstruir nuestra economía y proteger los valores que hacen grande a Estados Unidos!”

It’s the honor of my life to be elected to serve #NM02. My commitment to each citizen of our district is that I will serve each of them with integrity as we work together to rebuild our economy and protect the values that make America great! #NMPOL pic.twitter.com/8LTYnJvncu — Yvette Herrell (@Yvette4congress) November 4, 2020

Y en el 3er Distrito Congresional del estado, la demócrata Leger Fernández venció al republicano Alexis Johnson.

Leger Fernandez, quien nació y se crió en el norte de Nuevo México, tiene décadas de experiencia como abogada, trabajando específicamente como defensora de los derechos de tribus, mujeres, inmigrantes y comunidades hispanas. Ella reemplazará al representante demócrata Ben Ray Luján, quien ganó el escaño abierto en el Senado de Estados Unidos.

The people of New Mexico have chosen to protect what we love – our democracy, our planet, our families and communities, our health care and our future. With this victory, I promise you I will take the courageous action that this historic moment demands. Muchísimas gracias! pic.twitter.com/KtoxfLTYsc — Teresa Leger Fernandez (@TeresaForNM) November 4, 2020

“La gente de Nuevo México ha optado por proteger lo que amamos: nuestra democracia, nuestro planeta, nuestras familias y comunidades, nuestra atención médica y nuestro futuro”, escribió Leger Fernández en Twitter. “Con esta victoria, les prometo que tomaré la valiente acción que exige este momento histórico. ¡Muchísimas gracias!”